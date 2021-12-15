США готовы снять санкции с Ирана

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США полностью готовы снять с Ирана санкции, которые идут вразрез с обязательствами Вашингтона по СВПД.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США полностью готовы снять с Ирана санкции, которые идут вразрез с обязательствами Вашингтона по СВПД.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом постпред заявила на заседании организации.

Томас-Гринфилд рассказала, что американский президент Джо Байден дал четко понять, что готов вернуться к соблюдению Вашингтоном обязательств в рамках СВПД, но только в том случае, если Иран сделает то же самое.

В связи с этим в Штатах указали на свою готовность снять санкции, несоответствующие их обязательствам в рамках СВПД. Отмечается, что Иран получит экономическую выгоду от сделки.