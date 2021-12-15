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США готовы снять санкции с Ирана

США готовы снять санкции с Ирана Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США полностью готовы снять с Ирана санкции, которые идут вразрез с обязательствами Вашингтона по СВПД.
Другие страны
15 декабря 2021 г. 02:50
США готовы снять санкции с Ирана

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США полностью готовы снять с Ирана санкции, которые идут вразрез с обязательствами Вашингтона по СВПД.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом постпред заявила на заседании организации.

Томас-Гринфилд рассказала, что американский президент Джо Байден дал четко понять, что готов вернуться к соблюдению Вашингтоном обязательств в рамках СВПД, но только в том случае, если Иран сделает то же самое.

В связи с этим в Штатах указали на свою готовность снять санкции, несоответствующие их обязательствам в рамках СВПД. Отмечается, что Иран получит экономическую выгоду от сделки.

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