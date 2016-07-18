США готовы рассмотреть запрос Турции об экстрадиции Гюлена

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты готовы рассмотреть запрос Турции об экстрадиции лиц, подозреваемых в причастности к попытке переворота.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил посол США в Анкаре Джон Басс, имея в виду Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации военного переворота и требует у США его выдачи.

"Что касается вопроса о возможной причастности к попытке переворота со стороны лиц, проживающих в Соединенных Штатах, мы ясно дали понять, что США готовы оказать помощь турецким властям в расследовании попытки государственного переворота. Если Турция решит передать запрос об экстрадиции лиц, легально проживающих в США, он будет рассмотрен в соответствии с условиями американо-турецкого соглашения об экстрадиции", - написал посол в Twiitter.