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США готовы работать с другими странами по вопросам вывоза людей из Афганистана

США готовы работать с другими странами по вопросам вывоза людей из Афганистана Соединенные Штаты готовы работать с другими странами по всему миру по вопросам эвакуации людей из Афганистана и отправки гуманитарной помощи жителям этой исламской республики.
Другие страны
21 октября 2021 г. 07:11
США готовы работать с другими странами по вопросам вывоза людей из Афганистана

Соединенные Штаты готовы работать с другими странами по всему миру по вопросам эвакуации людей из Афганистана и отправки гуманитарной помощи жителям этой исламской республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопросы журналистов на борту президентского самолета, направляющегося в штат Пенсильвания.

Ее попросили прокомментировать прошедшие в российской столице консультации по Афганистану в московском формате с представителями радикального движения "Талибан". "Мне нужно получить более подробную информацию о точном характере этих обсуждений. Очевидно, что наше внимание по-прежнему сосредоточено на работе со странами-единомышленницами и сторонами по всему миру, чтобы убедиться, что мы посылаем талибам четкий сигнал о вывозе людей из Афганистана, разрешении им свободно совершать полеты, а также об оказании гуманитарной помощи нуждающимся", - отметила Псаки.

"Это то, над чем мы работаем с ООН, а также с сотней стран по всему миру. Я уточню подробности этих (прошедших в Москве) конкретных обсуждений", - добавила она.

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