Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ США готовы работать над новой сделкой по Ирану с ЕС,

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в интервью телеканалу Fox News госсекретарь США Майк Помпео.

"Надеюсь, что в последующие дни и недели мы сможем прийти к сделке, которая действительно будет работать и действительно будет защищать мир от плохого поведения Ирана, и не только от их ядерной программы, но и от их ракет и пагубного поведения", — сказал Помпео.

"Мы будем тесно работать с европейцами, чтобы попытаться этого достичь", — добавил госсекретарь.