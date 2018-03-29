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    США готовы принять новых российских дипломатов

    Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Двери США для новых дипломатов открыты, ограничений по числу российских дипломатов, работающих в Соединенных Штатах, нет.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил высокопоставленный представитель американской администрации.

    "Наши двери открыты", - сказал он, отвечая на вопрос о том, могут ли приехать новые российские дипломаты в США.

    По словам чиновника, у Вашингтона "нет лимита по числу" российских дипломатов, принимаемых американской стороной.

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