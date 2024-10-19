США готовы предоставить Украине $20 млрд от общей суммы кредита G7

Администрация президента США Джо Байдена готова выделить 40% от общей суммы кредита, который Украине намерены предоставить участники Группы семи (G7).

Администрация президента США Джо Байдена готова выделить 40% от общей суммы кредита, который Украине намерены предоставить участники Группы семи (G7).

Как передает Report , об этом сообщает британская Financial Times (FT) со ссылкой на собственные источники.

Согласно информации, речь идет о $20 млрд.

Это соответствует словам президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что из общей суммы в $50 млрд "европейские страны выделят $20 млрд, американцы - еще $20 млрд, а остальные участники G7 - $10 млрд". При этом, по сведениям собеседников FT, Вашингтон может выделить требуемую сумму, даже если ЕС не выполнит его требование убедить Венгрию отказаться от вето на продление срока антироссийских санкций. Издание также сообщает, что официальное заявление о том, как будут распределены средства, 25 октября сделают министры финансов стран G7.

По словам еще одного источника FT, знакомого с ходом переговоров, все необходимые договоренности пока еще не достигнуты и администрация Байдена продолжает обсуждать с членами Конгресса и представителями украинского руководства вопросы, касающиеся возвращения долга.