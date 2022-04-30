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США готовы поддерживать модернизацию армии Молдовы

США готовы поддерживать модернизацию армии Молдовы Сенатор США Стив Дейнс в ходе встречи с министром обороны Молдавии Анатолием Носатым заявил, что Вашингтон собирается продолжить поддержку модернизации армии республики.
Другие страны
30 апреля 2022 г. 21:23
США готовы поддерживать модернизацию армии Молдовы

Сенатор США Стив Дейнс в ходе встречи с министром обороны Молдавии Анатолием Носатым заявил, что Вашингтон собирается продолжить поддержку модернизации армии республики.

Как передает Report, об этом заявляет пресс-служба молдавского оборонного ведомства.

"Стив Дейнс подтвердил готовность своей страны продолжать начатые проекты и оказывать поддержку усилиям по модернизации Национальной армии", - указано в сообщении.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы региональной безопасности, двустороннее военное сотрудничество, помощь США в модернизации Национальной армии и возможности активизации партнерства двух стран в стратегическом диалоге.

Носатый дал высокую оценку всесторонней поддержке, которую оказывают американские партнеры в различных проектах и программах, в том числе в сфере обучения, тылового обеспечения и обновлении армейской инфраструктуры.

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