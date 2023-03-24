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США готовы ответить на новые "атаки Ирана"

США готовы ответить на новые "атаки Ирана" ВС США готовы к принятию различного рода мер в случае новых атак, которые якобы может совершить Иран.
Другие страны
24 марта 2023 г. 09:16
США готовы ответить на новые атаки Ирана

ВС США готовы к принятию различного рода мер в случае новых атак, которые может совершить Иран.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном письменном заявлении главы Центрального командования ВС США генерала Майкла Куриллы.

"Мы всегда будем принимать все необходимые меры для защиты нашего народа и всегда будем принимать ответные меры в выбранное нами время и в выбранном нами месте. Мы готовы к принятию самых разнообразных мер перед лицом любых новых иранских атак", - сказал он в связи с нанесением авиаударов по сирийским объектам, которые, по версии Вашингтона, были связаны с Корпусом стражей исламской революции.

По мнению Куриллы, американские "войска остаются в Сирии, чтобы добиться окончательного поражения ИГ, что способствует безопасности и стабильности не только Сирии, но и всего региона".

Пентагон сообщал, что иранский беспилотный летательный аппарат совершил нападение на базу возглавляемой США международной антитеррористической коалиции на северо-востоке Сирии, в результате которого погиб один американский контрактник, пять военнослужащих и еще один контрактник США пострадали.

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