США готовы обсудить возвращение Ирана в ядерную сделку

Соединенные Штаты готовы были бы принять участие в переговорах с Ираном и другими участниками формата "пять плюс один" (Россия, Британия, Китай, Франция и Германия) по иранской ядерной программе по приглашению Евросоюза.

Соединенные Штаты готовы были бы принять участие в переговорах с Ираном и другими участниками формата "пять плюс один" (Россия, Британия, Китай, Франция и Германия) по иранской ядерной программе по приглашению Евросоюза.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Соединенные Штаты приняли бы приглашение верховного представителя ЕС (по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля) принять участие во встрече участников формата "5+1" и Ирана для обсуждения дипломатического способа решения вопроса иранской ядерной программы", - подчеркнул он.

Как заявил в свою очередь агентству Reuters представитель американской администрации высокого ранга, Вашингтон считает, что в настоящий момент впервые за долгое время появилась возможность отказаться от политики максимального давления на Иран и вернуться к дипломатии.