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США готовы обсудить возвращение Ирана в ядерную сделку

США готовы обсудить возвращение Ирана в ядерную сделку Соединенные Штаты готовы были бы принять участие в переговорах с Ираном и другими участниками формата "пять плюс один" (Россия, Британия, Китай, Франция и Германия) по иранской ядерной программе по приглашению Евросоюза.
Другие страны
19 февраля 2021 г. 04:04
США готовы обсудить возвращение Ирана в ядерную сделку

Соединенные Штаты готовы были бы принять участие в переговорах с Ираном и другими участниками формата "пять плюс один" (Россия, Британия, Китай, Франция и Германия) по иранской ядерной программе по приглашению Евросоюза.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Соединенные Штаты приняли бы приглашение верховного представителя ЕС (по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля) принять участие во встрече участников формата "5+1" и Ирана для обсуждения дипломатического способа решения вопроса иранской ядерной программы", - подчеркнул он.

Как заявил в свою очередь агентству Reuters представитель американской администрации высокого ранга, Вашингтон считает, что в настоящий момент впервые за долгое время появилась возможность отказаться от политики максимального давления на Иран и вернуться к дипломатии.

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