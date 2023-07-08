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США готовы обеспечить безопасность Украины по "израильской модели"

США готовы обеспечить безопасность Украины по "израильской модели" США готовы предоставить Украине гарантии безопасности по "израильской модели", пока страна не вступит в НАТО.
Другие страны
8 июля 2023 г. 04:48
США готовы обеспечить безопасность Украины по израильской модели

США готовы предоставить Украине гарантии безопасности по "израильской модели", пока страна не вступит в НАТО.

Как передает Report, с таким заявлением выступил президент США Джо Байден в интервью телекомпании CNN.

По его словам, Украина пока не готова к вступлению в НАТО, этот процесс "требует времени на выполнение всех условий". Американский лидер подчеркнул, что он "в подробностях обсуждал этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским".

"Среди прочего я сказал, что США, пока будет идти этот процесс, который займет некоторое время, готовы будут обеспечить безопасность, которую мы обеспечиваем Израилю, поставляя вооружения, оборудование, которое необходимо им для обороны", - сказал Байден, подчеркнув, что это будет возможно при условии "прекращения огня и заключения мирных договоренностей". "Думаю, мы сможем это устроить", - заключил он.

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