США готовы немедленно возобновить поставки оружия Украине

Американский президент Джо Байден без задержек подпишет законопроекты об оказании помощи Украине, Израилю и Тайваню в случае их принятия Палатой представителей и Сенатом Конгресса США, и Вашингтон сможет немедленно возобновить поставки оружия Киеву.

Американский президент Джо Байден без задержек подпишет законопроекты об оказании помощи Украине, Израилю и Тайваню в случае их принятия Палатой представителей и Сенатом Конгресса США, и Вашингтон сможет немедленно возобновить поставки оружия Киеву.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы хотим, чтобы Палата представителей, Сенат приняли их, положили на стол президенту США Джо Байдену. И он их сразу подпишет", - заявила она, комментируя рассмотрение упомянутых законопроектов на Капитолийском холме.

На вопрос о том, как скоро США смогут возобновить поставки вооружений Украине, Жан-Пьер ответила: "Сразу, сразу".