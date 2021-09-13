О нас
Report Georgia
Аудио новости

США готовы к встречам с чиновниками КНДР без предварительных условий

США готовы к встречам с чиновниками КНДР без предварительных условий Вашингтонская администрация сохраняет готовность к прямому дипломатическому взаимодействию с официальными лицами КНДР без предварительных условий.
Другие страны
13 сентября 2021 г. 22:36
США готовы к встречам с чиновниками КНДР без предварительных условий

Вашингтонская администрация сохраняет готовность к прямому дипломатическому взаимодействию с официальными лицами КНДР без предварительных условий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в понедельник на брифинге для журналистов заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Наша позиция в отношении Северной Кореи не изменилась. Мы по-прежнему готовы взаимодействовать с КНДР", - сказала она, отметив, что Вашингтон стремится к "полной денуклеаризации Корейского полуострова". "Мы по-прежнему предлагаем встретиться в любом месте, в любое время и без предварительных условий. Это не изменилось", - заверила Жан-Пьер.

По словам Жан-Пьер, Вашингтон намерен придерживаться "выверенного практического подхода" в отношении Пхеньяна. Как отметила заместитель пресс-секретаря Белого дома, США настроены на взаимодействие с КНДР с тем, чтобы "укрепить безопасность США и союзников".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Залужный: Украина закупит еще 4 комплекса ударных БПЛА Bayraktar TB2
Залужный: Украина закупит еще 4 комплекса ударных БПЛА "Bayraktar TB2"
11 сентября 2021 г. 15:19
В Казахстане опасаются дефицита зерна
В Казахстане опасаются дефицита зерна
7 сентября 2021 г. 12:55
Главнокомандующий ВС Украины проанализировал причины победы армии Азербайджана
Главнокомандующий ВС Украины проанализировал причины победы армии Азербайджана
13 сентября 2021 г. 16:39
В Азербайджане очные занятия в школах и вузах начнутся в сентябре
В Азербайджане очные занятия в школах и вузах начнутся в сентябре
7 сентября 2021 г. 14:18
Фарид Гайыбов назначен министром молодежи и спорта Азербайджана
Фарид Гайыбов назначен министром молодежи и спорта Азербайджана
7 сентября 2021 г. 13:48
Завтра в 4 районах Баку будет ограничена подача газа
Завтра в 4 районах Баку будет ограничена подача газа
9 сентября 2021 г. 19:51
В Баку пройдут учения сил спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана
В Баку пройдут учения сил спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана
11 сентября 2021 г. 12:00
Школы в Азербайджане будут работать по 5-дневному учебному графику
Школы в Азербайджане будут работать по 5-дневному учебному графику
7 сентября 2021 г. 14:28
Министр образования Азербайджана прояснил, почему учебный год начнется 22 сентября
Министр образования Азербайджана прояснил, почему учебный год начнется 22 сентября
7 сентября 2021 г. 14:45
В Азербайджане изменены дни школьных каникул
В Азербайджане изменены дни школьных каникул
11 сентября 2021 г. 13:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi