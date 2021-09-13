США готовы к встречам с чиновниками КНДР без предварительных условий

Вашингтонская администрация сохраняет готовность к прямому дипломатическому взаимодействию с официальными лицами КНДР без предварительных условий.

Вашингтонская администрация сохраняет готовность к прямому дипломатическому взаимодействию с официальными лицами КНДР без предварительных условий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в понедельник на брифинге для журналистов заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Наша позиция в отношении Северной Кореи не изменилась. Мы по-прежнему готовы взаимодействовать с КНДР", - сказала она, отметив, что Вашингтон стремится к "полной денуклеаризации Корейского полуострова". "Мы по-прежнему предлагаем встретиться в любом месте, в любое время и без предварительных условий. Это не изменилось", - заверила Жан-Пьер.

По словам Жан-Пьер, Вашингтон намерен придерживаться "выверенного практического подхода" в отношении Пхеньяна. Как отметила заместитель пресс-секретаря Белого дома, США настроены на взаимодействие с КНДР с тем, чтобы "укрепить безопасность США и союзников".