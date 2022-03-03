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США: Готовы к переговорам, если Россия отведет войска с Украины

США: Готовы к переговорам, если Россия отведет войска с Украины США готовы к дипломатии по Украине, если Россия отведет войска и тоже вступит в переговоры.
Другие страны
3 марта 2022 г. 07:18
США: Готовы к переговорам, если Россия отведет войска с Украины

США готовы к дипломатии по Украине, если Россия отведет войска и тоже вступит в переговоры.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил на пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Если Россия отведет войска и будет готова к переговорам, мы готовы сделать то же самое", - сказал он.

По его словам, Соединенные Штаты открыты для ведения переговоров с Россией по разным сферам, в том числе по безопасности, но для пути дипломатии нужна деэскалация на Украине.

Его спросили о перспективах дипломатии с Россией: переговорах по Украине, Ирану, контролю над вооружениями, климату и другим сферам. "Мы, конечно, по-прежнему открыты для поиска любого разумного дипломатического пути, но очень трудно увидеть какой-либо путь, когда падают бомбы, летают самолеты, едут танки. Поэтому деэскалация и отвод войск открыли бы путь к дипломатии, и мы, я думаю, очень четко продемонстрировали в месяцы, предшествовавшие агрессии России, что мы готовы на дипломатическом уровне взаимодействовать с Россией по любым законным интересам безопасности на взаимной основе, что сохраняется", - отметил госсекретарь, говоря о возможности ведения переговоров с Москвой.

"Я поддерживаю практически ежедневный контакт с моим другом и коллегой министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Я ясно сказал, что мы поддержим любые дипломатические усилия со стороны украинских властей, чтобы достичь перемирия и отвода российских сил", - добавил Блинкен.

Госсекретарь также подчеркнул, что страны Запада координируют действия с целью ускорения поставок Украине средств противовоздушной обороны (ПВО), противотанковых систем и других вооружений.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ: Rusiya qoşunlarını Ukraynadan çıxarsa, danışıqlara hazırıq

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