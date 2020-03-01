​США готовы помочь Ирану в борьбе с коронавирусом

Власти США готовы оказать Ирану помощь в борьбе с коронавирусом, если иранская сторона об этом попросит.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Все, что от них требуется, - это попросить", - сказал Трамп, на проходящей в пригороде Вашингтона ежегодной конференции консервативных кругов Республиканской партии США.

В пятницу госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что Вашингтон предлагал Ирану помощь в борьбе с распространением коронавируса. Соответствующее предложение, по утверждению Госдепартамента, было направлено через власти Швейцарии.

В свою очередь иранский МИД назвал предложение Вашингтона смешным. По мнению Тегерана, заявление Госдепартамента является политической игрой.