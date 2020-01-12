​США готовы к переговорам с Ираном без предварительных условий

Глава Пентагона Марк Эспер заявил о готовности США к переговорам с Ираном без предварительных условий, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Мы готовы сесть за стол переговоров и обсудить без каких-либо предварительных условий новый путь вперед - ряд шагов", - заявил он в эфире CBS News. Эспер считает, что эти шаги помогут Ирану стать лучше.

Он также добавил, что США не сожалеют об устранении командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани, поскольку теперь США в "большей безопасности", однако это не значит, что Соединенным Штатам не нужно быть внимательными в отношении этой страны.

По словам Эспера, у Сулеймани "на руках была кровь сотен американских военнослужащих".