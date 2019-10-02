США готовы использовать все возможности для защиты Южной Кореи и Японии

Соединенные Штаты будут использовать все возможности для защиты Южной Кореи и Японии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении пресс-службы Комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США по итогам встречи в Пентагоне главы комитета генерала Марка Милли с южнокорейским и японским коллегами.

"Генерал Милли подтвердил твердую решимость США защищать Южную Корею и Японию в случае необходимости и обеспечить сдерживание (в регионе), используя весь спектр военных возможностей США, - отметили в комитете. - Стороны договорились совместно реагировать на общие озабоченности в сфере безопасности и сотрудничать для обеспечения мира и стабильности в регионе".