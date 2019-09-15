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США готовы использовать резервную нефть для стабилизации рынка

США готовы использовать резервную нефть для стабилизации рынка

Министерство энергетики США готово выделить стратегические резервы для стабилизации рынка нефти после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии.

Как передаёт Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление министерства.

Отмечается, что министерство готово выделить ресурсы из стратегического резерва нефти, если это потребуется для того, чтобы обратить вспять любые потрясения на нефтяных рынках.

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