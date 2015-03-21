США эвакуируют военнослужащих из базы в Йемене

Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ США провели эвакуацию своих военнослужащих с авиабазы Аль Анад на юге Йемена из-за ухудшения ситуации в регионе, сообщают СМИ со ссылкой не военные источники.

По данным телекомпании Си-эн-эн, всего было эвакуировано около 100 военнослужащих.

Report со ссылкой на Би-би-си сообщает, что в пятницу недалеко от базы вспыхнули ожесточенные столкновения между боевиками "Аль-Каиды" и йеменской армией.

Предполагалось, что на базе Аль Анад будет проходить тренировка йеменских военнослужащих для борьбы против "Аль-Каиды" на юге страны.

Представители минобороны США пока не давали комментариев по поводу эвакуации своего персонала.