США эвакуировали из Афганистана еще 21 своего гражданина

Американское правительство эвакуировала из Афганистана при помощи властей других стран еще одну группу сограждан и обладателей вида на жительство в США.

Американское правительство эвакуировала из Афганистана при помощи властей других стран еще одну группу сограждан и обладателей вида на жительство в США.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила официальный представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эмили Хорн.

Так, 19 таких граждан США покинули Афганистан чартерным рейсом авиакомпании Катара, еще двое - наземным транспортом, перебравшись в одно из соседних государств (в какое именно, не уточняется). Кроме того, наземным транспортом из Афганистана выехали с этими двумя американцами 11 обладателей вида на жительство в Соединенных Штатах, отметила Хорн.