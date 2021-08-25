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США эвакуировали 88 тыс. человек из Афганистана

США эвакуировали 88 тыс. человек из Афганистана США эвакуировали в общей сложности 88 тыс. человек из Афганистана с 14 августа
Другие страны
25 августа 2021 г. 19:23
США эвакуировали 88 тыс. человек из Афганистана

США эвакуировали в общей сложности 88 тыс. человек из Афганистана с 14 августа.

Как передает Report, об этом сообщил на брифинге представитель Пентагона генерал-майор Хэнк Тейлор.

"До самого конца мы будем продолжать необходимую эвакуацию, если в этом будет необходимость, но мы ожидаем, что в последние несколько дней (до 31 августа), учитывая, что мы надеемся сохранить как можно больше своих возможностей в аэропорту, в последние дни мы будем отдавать приоритет выводу военных и военных ресурсов ", - сказал представитель оборонного ведомства США на регулярном брифинге.

Он подчеркнул, что это не означает, что тем, кто может рассчитывать на эвакуацию, будет отказано, но предупредил, что "часть ресурсов будет зарезервирована для эвакуации военных".

Представитель Пентагона отметил, что США надеются сохранить максимальное военное присутствие в аэропорту Кабула настолько долго, насколько это возможно.

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Версия на английском языке US evacuated 88,000 people from Afghanistan
Версия на азербайджанском языке ABŞ Əfqanıstandan 88 min nəfəri təxliyə edib

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