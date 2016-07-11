 Наверх
    Закрыть фоторежим

    США эвакуировал часть персонала посольства из Южного Судана

    Одновременно для граждан США было распространено предупреждение об опасности посещения страны

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/  Госдепартамент США объявил, что эвакуирует часть сотрудников из посольства в столице Южного Судана Джубе, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости. 

    "В ответ на продолжающееся насилие в Южном Судане госдепартамент отдал сегодня распоряжение, чтобы посольство в США в Джубе покинул персонал, не занятый в выполнении неотложной работы", — говорится в сообщении ведомства.

    Одновременно для граждан США было распространено предупреждение об опасности посещения страны.

    В воскресенье в Джубе возобновились бои между правительственными войсками и оппозицией, число погибших за несколько дней столкновений возросло до 272 человек. По данным министерства здравоохранения, среди погибших 33 мирных жителя. Также сообщалось о ранении двух миротворцев ООН

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi