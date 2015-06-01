США: Эсминец "Росс" не менял курс из-за Су-24 ВВС России

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Пентагон опроверг сообщения государственного российского информационного агентства РИА Новости о том, что самолеты Су-24 Черноморского флота РФ якобы вынудили эсминец ВМС США "Росс", находящийся в Черном море, изменить курс.

Пресс-секретарь Пентагона сообщил агентству Рейтер, что эсминец "Росс" все это время находился в нейтральных водах в Черном море, выполняя обычные операции.

На сайте 6-го флота США помещено заявление, в котором говорится: "Экипаж эсминца "Росс" наблюдал обычный полет Су-24 и не вступал с ним во взаимодействие, причем оба находились в международных водах. "Росс" продолжил свою миссию после того, как наблюдаемый самолет вернулся на базу. Ни в какой момент "Росс" не действовал агрессивно и не уклонялся от выполнения запланированной операции. Поведение экипажа было и остается профессиональным".

Ранее агентство РИА Новости сообщило со ссылкой на источник в силовых структурах Крыма, что самолеты Су-24 вынудили военный корабль США отойти в нейтральные воды в восточной части Черного моря (вероятно, имеется в виду западная часть - Би-би-си), поскольку экипаж американского военного судна якобы вел себя провокационно и ходил вдоль самой кромки территориальных вод РФ.