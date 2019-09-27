​США еще не приняли решения о судьбе договора СНВ-3

США еще не приняли решения о судьбе договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который был подписан с Россией в 2010 году и истекает в 2021 году.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил помощник госсекретаря Кристофер Форд.

"Насколько мне известно, решение еще не принято", - заявил Форд на слушаниях в палате представителей.

Он уточнил, что не занимается этим вопросом и поэтому он "не самый лучший человек, которому нужно задавать этот вопрос".

Месяц назад глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае продления СНВ-3 договор должен включать "все новое оружие России".

В конце июля Джон Болтон, занимавший тогда пост советника президента США по национальной безопасности, назвал СНВ-3 "ущербным" и высказал мнение, что он вряд ли будет продлен.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что СНВ-3 вряд ли будет продлен, поскольку имеет недостатки. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить. Трамп заявил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и Соединенными Штатами. В Пекине, однако, эту идею отвергли.