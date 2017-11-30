США экспортировали оружия на $42 млрд в 2017 году

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ США экспортировали оружия в другие страны на $41,93 млрд в 2017 финансовом году, завершившемся 30 сентября.

Как передает Report, об этом сообщает американское минобороны.

«Контракты на сумму $6,04 млрд финансировались по линии госдепартамента США в рамках программ оказания военной помощи, на сумму 3,87 млрд долларов — по линии минобороны. Контракты на 32,02 млрд долларов оплачивались нашими зарубежными странами-партнерами», — приводит заявление оборонного ведомства ТАСС.

Как подчеркивает минобороны, данные цифры говорят о том, что на американские военные продукцию и услуги сохраняется высокий спрос.