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США, Египту и Израилю не удалось договориться об открытии КПП "Рафах"

США, Египту и Израилю не удалось договориться об открытии КПП "Рафах" США, Египет и Израиль не смогли достичь договоренности об открытии контрольно-пропускного пункта (КПП) "Рафах", расположенного на границе сектора Газа.
Другие страны
7 июня 2024 г. 16:45
США, Египту и Израилю не удалось договориться об открытии КПП Рафах

США, Египет и Израиль не смогли достичь договоренности об открытии контрольно-пропускного пункта (КПП) "Рафах", расположенного на границе сектора Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил американский портал Axios.

Неназванные американские и израильские официальные источники сообщили о том, что по итогам состоявшейся 2 июня встречи представителям сторон не удалось "добиться прогресса" в решении этого вопроса из-за позиции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Он, утверждают источники портала, выступает категорически против того, чтобы представители палестинской национальной администрации каким-либо образом участвовали в управлении КПП. При этом он не возражает, чтобы не связанные с ХАМАС палестинцы работали на погранпереходе, но в качестве некого "местного гражданского комитета", а не официальных представителей палестинской администрации.

По информации Axios, стороны намерены продолжить переговоры по этой проблеме.

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Версия на азербайджанском языке “Rəfah” keçid məntəqəsinin açılması ilə bağlı razılıq əldə olunmayıb
Версия на английском языке US, Egypt, Israel fail to agree on opening of Rafah checkpoint

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