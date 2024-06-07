США, Египту и Израилю не удалось договориться об открытии КПП "Рафах"

США, Египет и Израиль не смогли достичь договоренности об открытии контрольно-пропускного пункта (КПП) "Рафах", расположенного на границе сектора Газа.

США, Египет и Израиль не смогли достичь договоренности об открытии контрольно-пропускного пункта (КПП) "Рафах", расположенного на границе сектора Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил американский портал Axios.

Неназванные американские и израильские официальные источники сообщили о том, что по итогам состоявшейся 2 июня встречи представителям сторон не удалось "добиться прогресса" в решении этого вопроса из-за позиции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Он, утверждают источники портала, выступает категорически против того, чтобы представители палестинской национальной администрации каким-либо образом участвовали в управлении КПП. При этом он не возражает, чтобы не связанные с ХАМАС палестинцы работали на погранпереходе, но в качестве некого "местного гражданского комитета", а не официальных представителей палестинской администрации.

По информации Axios, стороны намерены продолжить переговоры по этой проблеме.