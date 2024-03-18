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США доставили в греческий порт новую большую партию военной техники для усиления НАТО

США доставили в греческий порт новую большую партию военной техники для усиления НАТО Американский грузовой корабль Leroy A. Mendonica доставил в порт Александруполис на севере Греции десятки БМП Bradley и Abrams в рамках военного усиления НАТО в Европе.
Другие страны
18 марта 2024 г. 16:35
США доставили в греческий порт новую большую партию военной техники для усиления НАТО

Американский грузовой корабль Leroy A. Mendonica доставил в порт Александруполис на севере Греции десятки БМП Bradley и Abrams в рамках военного усиления НАТО в Европе.

Как передает Report, об этом сообщают греческие СМИ.

"Очередная переброска сухопутных воинских частей американских вооруженных сил завершилась в порту Александруполис. Грузовое судно Leroy A. Mendonica выгрузило большое количество техники армии США в порту Александруполис в поддержку развертывания боевой группы 3-й бронетанковой бригады 4-й пехотной дивизии", - сказано в сообщении.

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Версия на английском языке US delivers new major batch of military equipment to Greek port to strengthen NATO

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