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США доставили в Европу более 84 тысяч тонн военной техники

США доставили в Европу более 84 тысяч тонн военной техники США к концу октября доставили на европейский континент, в том числе в Украину, более 84,1 тысячи тонн военной техники и снаряжения.
Другие страны
7 ноября 2022 г. 02:31
США доставили в Европу более 84 тысяч тонн военной техники

США к концу октября доставили на европейский континент, в том числе в Украину, более 84,1 тысячи тонн военной техники и снаряжения.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Транспортного командования ВС США (Transcom).

Отмечается, что Transcom начал доставлять военные грузы для Украины 21 января и на сегодняшний день продолжает поставки.

Так, по данным на 30 октября, для доставки оружия, техники и военнослужащих на европейский континент, включая Украину, командованием было проведено 845 полетов. Также были задействованы 47 судов, 114 железнодорожных составов и более 3,4 тысячи грузовиков.

В Transcom сообщили, что Соединенные Штаты доставили в Европу более 16 тысяч военнослужащих, свыше 63 тысяч противотанковых систем, более 966,5 тысячи артиллерийских снарядов, свыше 68,2 миллиона патронов для огнестрельного оружия, 202 артиллерийские системы, а также более 1,4 тысячи противовоздушных систем, 15 вертолетов, 46 радаров и 26 патрульных судов.

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