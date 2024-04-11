США доставили по воздуху новую партию помощи в сектор Газа

Соединенные Штаты провели операцию по доставке очередной партии гуманитарной помощи по воздуху в северную часть сектора Газа.

Соединенные Штаты провели операцию по доставке очередной партии гуманитарной помощи по воздуху в северную часть сектора Газа.

Как передает Report , об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

"Центральное командование ВС США осуществило воздушную переброску гуманитарной помощи в северную часть Газы 10 апреля для оказания необходимой помощи гражданскому населению, пострадавшему от продолжающегося конфликта", - говорится в заявлении, опубликованном на странице CENTCOM в "X".

Американские самолеты сбросили более 50 тыс. единиц продовольствия. В общей сложности ВС США доставили в сектор Газа около 852 тонн гуманитарных грузов.