США доставили по воздуху новую партию гуманитарной помощи в сектор Газа

США провели операцию по доставке очередной партии гуманитарной помощи в северную часть сектора Газа.

Как передает Report , об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

"Центральное командование США осуществило воздушный сброс гуманитарной помощи в северную часть сектора Газа 25 марта в 12:10 по времени Газы (14:10 по бакинскому времени) для оказания необходимой поддержки гражданскому населению, пострадавшему от продолжающегося конфликта", - говорится в заявлении, опубликованном на странице командования в X (ранее Twitter).

Отмечается, что американские самолеты сбросили более 46 тыс. единиц продовольствия.