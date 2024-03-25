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США доставили по воздуху новую партию гуманитарной помощи в сектор Газа

США доставили по воздуху новую партию гуманитарной помощи в сектор Газа США провели операцию по доставке очередной партии гуманитарной помощи в северную часть сектора Газа.
Другие страны
25 марта 2024 г. 23:52
США доставили по воздуху новую партию гуманитарной помощи в сектор Газа

США провели операцию по доставке очередной партии гуманитарной помощи в северную часть сектора Газа.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

"Центральное командование США осуществило воздушный сброс гуманитарной помощи в северную часть сектора Газа 25 марта в 12:10 по времени Газы (14:10 по бакинскому времени) для оказания необходимой поддержки гражданскому населению, пострадавшему от продолжающегося конфликта", - говорится в заявлении, опубликованном на странице командования в X (ранее Twitter).

Отмечается, что американские самолеты сбросили более 46 тыс. единиц продовольствия.

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