США доставили по воздуху новую партию гуманитарной помощи в сектор Газа

США провели операцию по доставке очередной партии гуманитарной помощи в северную часть сектора Газа.
Как передает Report, об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).
"Центральное командование США осуществило воздушный сброс гуманитарной помощи в северную часть сектора Газа 25 марта в 12:10 по времени Газы (14:10 по бакинскому времени) для оказания необходимой поддержки гражданскому населению, пострадавшему от продолжающегося конфликта", - говорится в заявлении, опубликованном на странице командования в X (ранее Twitter).
Отмечается, что американские самолеты сбросили более 46 тыс. единиц продовольствия.
March 25 USCENTCOM Conducts Humanitarian Airdrops into Gaza
U.S. Central Command conducted an air drop of humanitarian assistance into Northern Gaza on March 25, 2024, at 12:10 p.m. (Gaza time) to provide essential relief to civilians affected by the ongoing conflict.