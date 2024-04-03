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США доставили по воздуху новую партию гуманитарной помощи в Газу

США доставили по воздуху новую партию гуманитарной помощи в Газу Соединенные Штаты провели операцию по доставке очередной партии гуманитарной помощи по воздуху в сектор Газа.
Другие страны
3 апреля 2024 г. 05:17
США доставили по воздуху новую партию гуманитарной помощи в Газу

Соединенные Штаты провели операцию по доставке очередной партии гуманитарной помощи по воздуху в сектор Газа.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США.

"Центральное командование ВС США 2 апреля осуществило воздушную доставку гуманитарной помощи в северную часть сектора Газа, чтобы оказать необходимую поддержку гражданскому населению, пострадавшему от продолжающегося конфликта", - говорится в заявлении, опубликованном на странице командования в социальной сети X. В нем отмечается, что американские самолеты сбросили более 50 тысяч продуктов питания.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.

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