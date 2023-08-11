США допускают, что боевые действия в Украине будут идти и в 2024 году

Американская администрация не исключает, что военные действия в Украине будут идти и в 2024 году, готова в связи с этим обращаться к Конгрессу США с дальнейшими запросами на оказание помощи Киеву.
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"И мы комфортно себя чувствуем в плане того, чего добиваемся в дополнительном запросе. Мы считаем, что это - надлежащий объем, который надо запрашивать. С учетом состояния боевых действий в Украине в настоящее время, а также чрезвычайно отчетливой возможности того, что боевые действия все еще будут продолжаться, когда мы будем входить в первый квартал следующего года, двигаться к осени", - утверждал Кирби.