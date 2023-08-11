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США допускают, что боевые действия в Украине будут идти и в 2024 году

США допускают, что боевые действия в Украине будут идти и в 2024 году Американская администрация не исключает, что военные действия в Украине будут идти и в 2024 году, готова в связи с этим обращаться к Конгрессу США с дальнейшими запросами на оказание помощи Киеву.
Другие страны
11 августа 2023 г. 23:12
США допускают, что боевые действия в Украине будут идти и в 2024 году

Американская администрация не исключает, что военные действия в Украине будут идти и в 2024 году, готова в связи с этим обращаться к Конгрессу США с дальнейшими запросами на оказание помощи Киеву.

Как передает Report, об этом заявил на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя обращение накануне исполнительной ветви власти США к законодательной с запросом на дополнительную помощь Украине в 2023 финансовом году.

"И мы комфортно себя чувствуем в плане того, чего добиваемся в дополнительном запросе. Мы считаем, что это - надлежащий объем, который надо запрашивать. С учетом состояния боевых действий в Украине в настоящее время, а также чрезвычайно отчетливой возможности того, что боевые действия все еще будут продолжаться, когда мы будем входить в первый квартал следующего года, двигаться к осени", - утверждал Кирби.

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