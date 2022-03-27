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США дополнительно выделят Украине 100 млн долларов

США дополнительно выделят Украине 100 млн долларов Соединенные Штаты дополнительно выделят Украине $100 млн на охрану границ, поддержание правопорядка и защиты правительственной инфраструктуры.
Другие страны
27 марта 2022 г. 01:17
США дополнительно выделят Украине 100 млн долларов

Соединенные Штаты дополнительно выделят Украине 100 млн долларов на охрану границ, поддержание правопорядка и защиты правительственной инфраструктуры.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованном на сайте Госдепартамента.

"Соединенные Штаты намерены предоставить дополнительно 100 миллионов долларов США в виде помощи в области гражданской безопасности, чтобы повысить способность Министерства внутренних дел Украины обеспечивать необходимую безопасность границ, поддерживать гражданские правоохранительные функции и охранять критически важную государственную инфраструктуру", - отмечается в сообщении.

В Госдепартаменте уточнили, что выделенные средства позволят обеспечить предоставление новых защитных средств, бронеавтомобилей и средств связи для погранслужбы и Национальной полиции Украины.

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