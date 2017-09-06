Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ США дополнительно направят в Афганистан 3,5 тысячи военнослужащих, доведя общее число контингента до 14,5 тысячи военных.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники в Пентагоне.

Ранее об увеличении американского контингента в Афганистане заявлял министр обороны США Джеймс Мэттис, при этом не сообщал о точном числе войск, следуя новой концепции Белого дома о неразглашении подобной информации.

По данным Рейтера, о точном числе военнослужащих стало известно после общения Мэттиса с конгрессменами в среду.