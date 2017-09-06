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    США дополнительно направят в Афганистан 3,5 тысячи военнослужащих

    Общее число контингента достигнет до 14,5 тысячи военных

    Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ США дополнительно направят в Афганистан 3,5 тысячи военнослужащих, доведя общее число контингента до 14,5 тысячи военных.

    Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники в Пентагоне.

    Ранее об увеличении американского контингента в Афганистане заявлял министр обороны США Джеймс Мэттис, при этом не сообщал о точном числе войск, следуя новой концепции Белого дома о неразглашении подобной информации.

    По данным Рейтера, о точном числе военнослужащих стало известно после общения Мэттиса с конгрессменами в среду.

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