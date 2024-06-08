США добиваются расширения роли союзников в Европе в ядерном сдерживании

Соединенные Штаты добиваются активизации роли союзников в Европе и Азии в обеспечении ядерного сдерживания России и Китая.

Соединенные Штаты добиваются активизации роли союзников в Европе и Азии в обеспечении ядерного сдерживания России и Китая.

Как передает Report , об этом заявил специальный помощник президента США, старший директор по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Пранай Вадди.

"Как в Азии, так и Европе мы ищем способы, за счет которых союзники могут внести вклад в ядерное сдерживание. Будь то посредством облегчения бремени, лежащего на обычных силах США или силах США двойного назначения (то есть способных применять в том числе ядерные вооружения – ред.), или расширения обычной поддержки ядерных операций США в чрезвычайных ситуациях", - сообщил представитель Белого дома. Он выступил на ежегодном заседании вашингтонской Ассоциации по контролю над вооружениями. Деталей таких переговоров США с союзниками Вадди не привел.

Кроме того, он заявил, что США предпринимают усилия, "чтобы укрепить оборонные потенциалы союзников и партнеров, особенно в плане способности нанесения ударов большой дальности".

Сотрудник СНБ отметил, что в нынешней геополитической ситуации США также стремятся к расширению совместного выпуска продукции военного назначения с союзниками и партнерами. "Мы стремимся создать новые благоприятные возможности для экспорта и совместного выпуска продукции, что было сложно из-за существующих требований американского экспортного контроля и лицензирования, не только в AUKUS, но и среди более широкого круга союзников и партнеров", - сказал Вадди.

Отметим, что AUKUS - это американо-британо-австралийский альянс, созданный в 2021 году и предусматривающий, в частности, строительство для Канберры атомных подводных лодок, проведение целого ряда других совместных военных разработок.