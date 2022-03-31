США добавили 73 российских самолета в санкционный список

Министерство торговли США добавило 73 российских самолета в санкционный список, которым в рамках экспортного контроля запрещено обслуживание за рубежом.

Министерство торговли США добавило 73 российских самолета в санкционный список, которым в рамках экспортного контроля запрещено обслуживание за рубежом.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

"Международным рейсам из России этих самолетов надежно положен конец за счет запрета какого-либо обслуживания этих самолетов за границей", - сказано в сообщении Минторга США.

Ранее в список было включено 100 коммерческих и частных самолетов, используемых в России, из них 33 из авиапарка компании "Аэрофлот", 23 - Azur Air, 14 - Nordwind, по 12 - Utair и AirBridgeCargo, пять - Aviastar-TU. Еще один самолет, Gulfstream G560, принадлежит Роману Абрамовичу.