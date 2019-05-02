США намерены до конца года провести испытания прототипов гиперзвукового оружия

Управление перспективных исследовательских программ Министерства обороны США (DARPA) намерено до конца года провести испытания прототипов двух гиперзвуковых блоков - планирующего и воздушно-реактивного.

Об этом сообщил в среду группе журналистов директор DARPA Стивен Уокер, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы намерены осуществить летные испытания обоих [прототипов] до конца календарного года", - отметил он.

При этом Уокер не стал давать твердых гарантий, указав, что такого рода сроки "имеют обыкновение сдвигаться". Ряд препятствий может задержать полеты, подчеркнул глава DARPA. Обе системы в настоящее время находятся на начальных этапах готовности.

По словам Уокера, существует также вероятность того, что испытания пройдут в начале 2020 года, но он выразил надежду на более ранние сроки. Уокер подчеркнул, что DARPA работает над обоими прототипами вместе с ВВС США с 2012 года. Планирующий блок, пояснил Уокер, может быть запущен при помощи ракеты.