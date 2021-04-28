США держат флот в Азии на случай агрессии в отношении Тайваня

Соединенные Штаты держат флот недалеко от Тайваня на случай активных действий в отношении острова со стороны Китая

Соединенные Штаты держат флот недалеко от Тайваня на случай активных действий в отношении острова со стороны Китая.

Как передает Report, об этом заявил начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей в ходе интернет-конференции.

По его словам, в последнее время ВМС США фиксируют активность китайского флота вблизи острова Тайвань. Кроме того, продолжил адмирал, нужно учитывать заявления главы Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных сил США адмирала Филипа Дэвидсона, который в марте на слушаниях в Конгрессе США утверждал, что Пекин может попытаться захватить контроль над Тайванем до конца текущего десятилетия.