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США через посольство в Киеве призвало своих граждан к осторожности в связи с интенсификацией российских атак

США через посольство в Киеве призвало своих граждан к осторожности в связи с интенсификацией российских атак США через посольство в Киеве рекомендовало своим гражданам в Украине соблюдать осторожность в связи с учащением российских атак на Украину.
Другие страны
4 июня 2025 г. 23:47
США через посольство в Киеве призвало своих граждан к осторожности в связи с интенсификацией российских атак

США через посольство в Киеве рекомендовало своим гражданам в Украине соблюдать осторожность в связи с учащением российских воздушных атак.

Как сообщает Report, соответствующее заявление опубликовано на сайте американского посольства.

"Россия в последние недели увеличила интенсивность ракетных атак и ударов беспилотниками по Украине, и значительный риск воздушных атак все еще сохраняется. Посольство США в Киеве призывает граждан страны соблюдать необходимую осторожность", - говорится в заявлении.

В частности, американским гражданам рекомендовано не стоять близко к окнам и во время объявления воздушной тревоги сразу немедленно

Ранее президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что ответит на атаки Украины по аэродромам страны.

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