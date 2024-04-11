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США через ближневосточных посредников добиваются от Ирана снижения напряженности

США через ближневосточных посредников добиваются от Ирана снижения напряженности США обратились к ближневосточным государствам с просьбой донести до Ирана призыв снизить напряженность в отношениях с Израилем.
Другие страны
11 апреля 2024 г. 08:27
США через ближневосточных посредников добиваются от Ирана снижения напряженности

США обратились к ближневосточным государствам с просьбой донести до Ирана призыв снизить напряженность в отношениях с Израилем.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

По его данным, координатор Совета национальной безопасности Белого дома по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгурк обратился к главам МИД Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Ирака с просьбой донести до Ирана "настоятельный призыв снизить напряженность с Израилем" после удара по его консульству в Дамаске. Источник агентства отметил, что главы внешнеполитических ведомств, с которым разговаривал представитель СНБ Белого дома, выполнили его просьбу.

Как подчеркивает агентство, ранее в среду внешнеполитическое ведомство исламской республики сообщило о том, что глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян провел телефонный разговор с главами МИД Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Ирака, в ходе которого они обсудили "региональную напряженность".

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