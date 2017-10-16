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    США частично ликвидировали визовые ограничения против Турции

    Визы гражданам Турции будут выдаваться при поездках на лечение

    Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ США частично ликвидировали визовые ограничения против Турции.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haberler, впредь визы гражданам Турции будут выдаваться при поездках на лечение и некоторых других особых случаях.

    Виза будет предоставляться лишь посольством США в Анкаре и Генконсульством в Стамбуле.

    Отметим, что США ввели визовые ограничения против Турции после задержания сотрудника Генерального консульства в Стамбуле Метина Топуза, за исключением мигрантов. 

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