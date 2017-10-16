Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ США частично ликвидировали визовые ограничения против Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на Haberler, впредь визы гражданам Турции будут выдаваться при поездках на лечение и некоторых других особых случаях.

Виза будет предоставляться лишь посольством США в Анкаре и Генконсульством в Стамбуле.

Отметим, что США ввели визовые ограничения против Турции после задержания сотрудника Генерального консульства в Стамбуле Метина Топуза, за исключением мигрантов.