США будут защищать японские спутники от нападения

Соединенные Штаты будут защищать японские спутники от нападения в рамках Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией от 1960 года.

Соединенные Штаты будут защищать японские спутники от нападения в рамках Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией от 1960 года.

Как передает Report , об этом сообщила ведущая японская деловая газета Nikkei.

Отмечается, что соответствующая позиция сторон будет отражена в совместном заявлении по итогам переговоров глав внешнеполитических и оборонных ведомств в формате "два плюс два", которые пройдут 11 января в Вашингтоне. Подчеркивается, что этот пункт в настоящее время проходит финальные согласования. Ожидается, что конкретные меры по защите японских спутников от возможного нападения будут впоследствии обговорены и обозначены.

Речь идет о пятой статье договора, согласно которой каждая из сторон расценивает любую военную агрессию против союзника как угрозу своей национальной безопасности и вправе действовать в связи с этим в соответствии с положениями собственной конституции.

Ранее США неоднократно подчеркивали, что находящиеся под контролем Японии острова Сенкаку (Дяоюйдао), являющиеся предметом территориального спора между Токио и Пекином, также подпадают под действие пятой статьи договора о безопасности, который является законодательной основой альянса между США и Японией.