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США будут защищать японские спутники от нападения

США будут защищать японские спутники от нападения Соединенные Штаты будут защищать японские спутники от нападения в рамках Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией от 1960 года.
Другие страны
9 января 2023 г. 05:21
США будут защищать японские спутники от нападения

Соединенные Штаты будут защищать японские спутники от нападения в рамках Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией от 1960 года.

Как передает Report, об этом сообщила ведущая японская деловая газета Nikkei.

Отмечается, что соответствующая позиция сторон будет отражена в совместном заявлении по итогам переговоров глав внешнеполитических и оборонных ведомств в формате "два плюс два", которые пройдут 11 января в Вашингтоне. Подчеркивается, что этот пункт в настоящее время проходит финальные согласования. Ожидается, что конкретные меры по защите японских спутников от возможного нападения будут впоследствии обговорены и обозначены.

Речь идет о пятой статье договора, согласно которой каждая из сторон расценивает любую военную агрессию против союзника как угрозу своей национальной безопасности и вправе действовать в связи с этим в соответствии с положениями собственной конституции.

Ранее США неоднократно подчеркивали, что находящиеся под контролем Японии острова Сенкаку (Дяоюйдао), являющиеся предметом территориального спора между Токио и Пекином, также подпадают под действие пятой статьи договора о безопасности, который является законодательной основой альянса между США и Японией.

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