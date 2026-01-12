США будут захватывать все выходящие из Венесуэлы без их разрешения танкеры

Вашингтонская администрация продолжит захватывать все танкеры, выходящие из Венесуэлы без разрешения властей США.

Как передает Report, об этом заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По ее словам, американский президент Дональд Трамп "очень ясно дал понять, что лишь нефтяные танкеры, получившие одобрение США, будут покидать Венесуэлу".

"Мы продолжим захватывать суда без государственной принадлежности или те, которые не получили разрешение на ведение торговли [от США]", - сказала она.