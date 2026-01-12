США будут захватывать все выходящие из Венесуэлы без их разрешения танкеры
Другие страны
- 12 января, 2026
- 23:40
Вашингтонская администрация продолжит захватывать все танкеры, выходящие из Венесуэлы без разрешения властей США.
Как передает Report, об этом заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
По ее словам, американский президент Дональд Трамп "очень ясно дал понять, что лишь нефтяные танкеры, получившие одобрение США, будут покидать Венесуэлу".
"Мы продолжим захватывать суда без государственной принадлежности или те, которые не получили разрешение на ведение торговли [от США]", - сказала она.
Последние новости
23:40
США будут захватывать все выходящие из Венесуэлы без их разрешения танкерыДругие страны
23:31
Белый дом подтвердил, что Иран связывался с представителями СШАДругие страны
23:17
Рза Пехлеви обратился к Трампу: Самое время действоватьВ регионе
23:11
Зеленский: РФ готовит новые массированные атаки на УкраинуДругие страны
22:55
Белый дом: Трамп не исключает применения военной силы в ИранеДругие страны
22:52
Али Хаменеи поблагодарил народ Ирана за акции в поддержку правительстваВ регионе
22:40
В Сумгайыте автомобиль насмерть сбил пешеходаПроисшествия
22:29
Глава МИД Ирана обсудил с британским коллегой нападение на посольство в ЛондонеДругие страны
22:26