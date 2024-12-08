США будут взаимодействовать с партнерами для снижения исходящих от Сирии рисков

Администрация Соединенных Штатов будет взаимодействовать с партнерами и заинтересованными сторонами с целью снижения рисков, исходящих от Сирии.

Администрация Соединенных Штатов будет взаимодействовать с партнерами и заинтересованными сторонами с целью снижения рисков, исходящих от Сирии.

Как передает Report , об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в Белом доме в связи с ситуацией в этой арабской республике.

"Это также момент риска и неопределенности, поскольку все мы задаемся вопросом, что будет дальше. Соединенные Штаты будут работать со своими партнерами и заинтересованными сторонами по Сирии, чтобы помочь им использовать эти возможности и регулировать риски", - сказал он.

США поддержат Израиль, Иорданию, Ирак и Ливан в свете возможных угроз со стороны Сирии и проведут консультации с их руководством, добавил Байден.

Вашингтон также намерен продолжить борьбу против ИГ. Американский президент отметил, что США не допустят возрождения террористической группировки.