США будут взаимодействовать с партнерами для снижения исходящих от Сирии рисков

Администрация Соединенных Штатов будет взаимодействовать с партнерами и заинтересованными сторонами с целью снижения рисков, исходящих от Сирии.
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"Это также момент риска и неопределенности, поскольку все мы задаемся вопросом, что будет дальше. Соединенные Штаты будут работать со своими партнерами и заинтересованными сторонами по Сирии, чтобы помочь им использовать эти возможности и регулировать риски", - сказал он.
США поддержат Израиль, Иорданию, Ирак и Ливан в свете возможных угроз со стороны Сирии и проведут консультации с их руководством, добавил Байден.
Вашингтон также намерен продолжить борьбу против ИГ. Американский президент отметил, что США не допустят возрождения террористической группировки.