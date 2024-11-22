США будут вводить санкции за пользование российским аналогом SWIFT

Минфин США предупредил о санкционных рисках в случае использования российского аналога SWIFT — Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Центробанка России.

Минфин США предупредил о санкционных рисках в случае использования российского аналога SWIFT — Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Центробанка России.

Как передает Report , соответствующее заявление размещено на сайте казначейства США.

"Иностранным финансовым учреждениям следует с осторожностью относиться к своим связям с учреждениями, присоединившимися к СПФС, поскольку такие банки могут быть каналами для обхода российских санкций", — подчеркнули в ведомстве.

Подчеркивается, что в США готовы «более агрессивно» воздействовать на финансовые учреждения, идущие на такие шаги.