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США будут вводить санкции за пользование российским аналогом SWIFT

США будут вводить санкции за пользование российским аналогом SWIFT Минфин США предупредил о санкционных рисках в случае использования российского аналога SWIFT — Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Центробанка России.
Другие страны
22 ноября 2024 г. 02:44
США будут вводить санкции за пользование российским аналогом SWIFT

Минфин США предупредил о санкционных рисках в случае использования российского аналога SWIFT — Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Центробанка России.

Как передает Report, соответствующее заявление размещено на сайте казначейства США.

"Иностранным финансовым учреждениям следует с осторожностью относиться к своим связям с учреждениями, присоединившимися к СПФС, поскольку такие банки могут быть каналами для обхода российских санкций", — подчеркнули в ведомстве.

Подчеркивается, что в США готовы «более агрессивно» воздействовать на финансовые учреждения, идущие на такие шаги.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ “SWIFT”in Rusiya analoqundan istifadəyə görə sanksiyalar tətbiq edəcək

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