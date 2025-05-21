США будут вводить санкции против поставщиков необработанных металлов и угля Ирану

Администрация Соединенных Штатов приняла решение вводить санкции против поставщиков необработанных металлов, графита, угля и программного обеспечения для иранского строительного сектора.

Администрация Соединенных Штатов приняла решение вводить санкции против поставщиков необработанных металлов, графита, угля и программного обеспечения для иранского строительного сектора.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном письменном заявлении Госдепартамента.

Госдеп пришел к выводу, что строительный сектор Ирана "находится под прямым или косвенным контролем" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения вооруженных сил). Внешнеполитическое ведомство также опубликовало список из "10 стратегических материалов, используемых в рамках иранских ядерной и военной программ, программы по разработке баллистических ракет". "Благодаря этим решениям Соединенные Штаты получили более широкие санкционные полномочия для предотвращения приобретения Ираном стратегических материалов для строительного сектора под контролем КСИР и его программ по распространению оружия массового уничтожения", - сообщила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что "любое лицо, которое сознательно продает, поставляет или передает, прямо или косвенно, в Иран или из Ирана необработанные и полуобработанные металлы, графит, уголь и программное обеспечение для интегрированных промышленных целей, будет подвергаться в обязательном порядке санкциям, если эти материалы будут использоваться в связи с иранским строительным сектором".