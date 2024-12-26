США будут стремиться укрепить отношения с Африкой при Трампе

США будут укреплять отношения со странами Африки после вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа.

США будут укреплять отношения со странами Африки после вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет журнал Jeune Afrique.

Эксперты делают такой вывод по итогам анализа политики США на африканском направлении во время первого президентского срока Трампа. В частности, тогда американский президент начал переговоры с Кенией по поводу соглашения о свободной торговле. Кроме того, республиканец основал организацию Prosper Africa, объединяющую 17 государственных учреждений с целью укрепления торговых связей. Также Трамп учредил Корпорацию США по финансированию международного развития, которая за пять лет инвестировала в континент более $10 млрд.

По словам бывшего специального помощника действующего американского лидера Джо Байдена по африканским делам Джадда Девермонта, в интересах США реализовывать свои проекты в Африке из-за находящихся там важных полезных ископаемых и перспектив наращивания присутствия в важном регионе. Тем не менее, по оценкам журнала, в Африке обеспокоены будущей торговой политикой Трампа. В особенности африканских политиков беспокоит возможность введения пошлин на товары из Китая, что может нанести ущерб экспорту из Африки, поскольку некоторые товары, например, текстиль, производятся из китайского сырья, поясняет издание.