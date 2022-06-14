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США будут проводить сделки по энергоносителям с банками России до 5 декабря

США будут проводить сделки по энергоносителям с банками России до 5 декабря Министерство финансов США разрешило проводить операции с российскими банками по энергоносителям до 5 декабря, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.
Другие страны
14 июня 2022 г. 20:15
США будут проводить сделки по энергоносителям с банками России до 5 декабря

Министерство финансов США разрешило проводить операции с российскими банками по энергоносителям до 5 декабря, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

Минфин США разрешил проводить сделки по энергоносителям с подсанкционными российскими банками, среди которых Внешэкономбанк, банк "Открытие", Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, а также с любыми другими организациями, где этим банкам принадлежит доля 50% и выше.

Ранее сделки по энергоносителям с российскими банками были запрещены указом президента США Джо Байдена.

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