США будут проводить сделки по энергоносителям с банками России до 5 декабря

Министерство финансов США разрешило проводить операции с российскими банками по энергоносителям до 5 декабря, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

Министерство финансов США разрешило проводить операции с российскими банками по энергоносителям до 5 декабря, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

Минфин США разрешил проводить сделки по энергоносителям с подсанкционными российскими банками, среди которых Внешэкономбанк, банк "Открытие", Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, а также с любыми другими организациями, где этим банкам принадлежит доля 50% и выше.

Ранее сделки по энергоносителям с российскими банками были запрещены указом президента США Джо Байдена.