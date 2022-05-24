США будут прорабатывать с партнерами реакцию на продовольственный кризис

Власти США будут взаимодействовать с партнерами в деле реагирования на продовольственный кризис из-за ситуации вокруг Украины.
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"Мировой продовольственный кризис усугубляется тем, что Россия блокирует экспорт Украиной миллионов тонн зерна. По мере того, как Россия продолжает войну, США будут работать с их партнерами, чтобы помочь обеспечить глобальный ответ, так как это затронет все части мира", - отметил Байден.
Второй очный саммит лидеров Четырехстороннего диалога по безопасности (Quad), в котором принимают участие Япония, США, Индия и Австралия, сегодня начался в Токио.
"Я рад приветствовать в Токио лидеров США, Индии и Австралии на саммите Quad", - сказал в приветственной речи премьер-министр Японии Фумио Кисида. "Мы выступаем за построение открытого и свободного Индо-Тихоокеанского региона. Настроены на широкое сотрудничество в регионе, в частности со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии для обсуждения общих проблем", - подчеркнул глава японского правительства. В их числе он назвал вопросы изменения климата, состояние океана и гуманитарные проблемы.