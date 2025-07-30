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США будут поставлять Китаю менее продвинутые чипы Nvidia

США будут поставлять Китаю менее продвинутые чипы Nvidia Президент США Дональд Трамп и его администрация приняли решение разрешить поставки менее продвинутых микрочипов Nvidia, при этом наиболее передовые модели процессоров будут оставаться в Соединенных Штатах.
Другие страны
30 июля 2025 г. 02:19
США будут поставлять Китаю менее продвинутые чипы Nvidia

Президент США Дональд Трамп и его администрация приняли решение разрешить поставки менее продвинутых микрочипов Nvidia, при этом наиболее передовые модели процессоров будут оставаться в Соединенных Штатах.

Как передает Report, об этом заявил глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет в интервью телеканалу Fox News.

"После тщательного изучения всех факторов президент Трамп и его команда приняли решение разрешить поставлять чипы Nvidia, - отметил он. - Позволить Китаю приобретать наши менее продвинутые чипы, при этом оставляя у себя лучшие микрочипы, я считаю мудрым решением".

По словам Хассета, Вашингтон не хочет допустить, чтобы Китай установил монополию на своем внутреннем рынке. "Мы не хотим, чтобы они [Китай] вырвались вперед в гонке по производству чипов, получили все доходы от монополии и потом использовали их для того, чтобы нас обогнать", - указал он.

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